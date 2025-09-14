Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta segunda (15/09)Saiba como será o clima em Sobral e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Sobral é de 23°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 30%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 30%
- Nível de nebulosidade: 4%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.73 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 16/09/2025 (Terça) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC 17/09/2025 (Quarta) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC 18/09/2025 (Quinta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 23ºC 19/09/2025 (Sexta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 23ºC 20/09/2025 (Sábado) — Máxima: 37ºC / Mínima: 22ºC
