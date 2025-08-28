Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta sexta (29/08)

A temperatura mínima para Sobral é de 22°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 32%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

5% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.4 km/h

4.4 km/h Fase da Lua: Lua crescente