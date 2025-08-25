Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta terça (26/08)

Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta terça (26/08)

Saiba como será o clima em Sobral e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Sobral é de 22°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 34%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 34%
  • Nível de nebulosidade: 12%
  • Nascer do Sol: 05h08
  • Pôr do Sol: 17h08
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 4.91 km/h
  • Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  27/08/2025 (Quarta) — Máxima: 37ºC / Mínima: 22ºC  28/08/2025 (Quinta) — Máxima: 38ºC / Mínima: 22ºC  29/08/2025 (Sexta) — Máxima: 38ºC / Mínima: 22ºC  30/08/2025 (Sábado) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC  31/08/2025 (Domingo) — Máxima: 35ºC / Mínima: 23ºC

