Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta quarta (20/08)Saiba como será o clima em Sobral e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Sobral é de 21°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 31%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 31%
- Nível de nebulosidade: 5%
- Nascer do Sol: 05h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.55 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos