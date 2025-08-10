Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta segunda (11/08)

A temperatura mínima para Sobral é de 23°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 40%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 99%.

Nível de umidade: 40%

40% Nível de nebulosidade: 15%

15% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 3.32mm

3.32mm Velocidade do vento: 4.09 km/h

4.09 km/h Fase da Lua: Lua cheia