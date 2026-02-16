Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (17/02)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 21°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 33%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 57%.
- Nível de umidade: 33%
- Nível de nebulosidade: 23%
- Nascer do Sol: 05h02
- Pôr do Sol: 18h02
- Volume de chuva: 0.14mm
- Velocidade do vento: 4.35 km/h
- Fase da Lua: Lua nova
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
