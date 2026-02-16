Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (17/02)

A temperatura mínima para São Paulo é de 21°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 33%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 57%.

Nível de umidade: 33%

Nível de nebulosidade: 23%

Nascer do Sol: 05h02

Pôr do Sol: 18h02

Volume de chuva: 0.14mm

Velocidade do vento: 4.35 km/h

4.35 km/h Fase da Lua: Lua nova