Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (16/02)

A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 44%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 80%.

4.74 km/h Fase da Lua: Lua minguante