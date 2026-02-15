Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (16/02)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 44%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 80%.
- Nível de umidade: 44%
- Nível de nebulosidade: 33%
- Nascer do Sol: 05h02
- Pôr do Sol: 18h02
- Volume de chuva: 0.51mm
- Velocidade do vento: 4.74 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente