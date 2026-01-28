Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quinta (29/01)

A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 36%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 36%

36% Nível de nebulosidade: 37%

37% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 8.6mm

8.6mm Velocidade do vento: 7.74 km/h

7.74 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente