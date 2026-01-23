Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sábado (24/01)

A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 51%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 24%.

Nível de umidade: 51%

51% Nível de nebulosidade: 39%

39% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0.1mm

0.1mm Velocidade do vento: 6.03 km/h

6.03 km/h Fase da Lua: Lua crescente