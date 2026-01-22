Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sexta (23/01)

A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 61%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 80%.

Nível de umidade: 61%

61% Nível de nebulosidade: 91%

91% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 1.04mm

1.04mm Velocidade do vento: 6.51 km/h

6.51 km/h Fase da Lua: Lua crescente