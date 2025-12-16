Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (17/12)

A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 19°C. A umidade do ar é de 76%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 76%

76% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 18h12

18h12 Volume de chuva: 1.07mm

1.07mm Velocidade do vento: 6.83 km/h

6.83 km/h Fase da Lua: Lua minguante