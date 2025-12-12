Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sábado (13/12)

A temperatura mínima para São Paulo é de 18°C, e a máxima de 21°C. A umidade do ar é de 89%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 89%

Nível de nebulosidade: 100%

Nascer do Sol: 05h12

Pôr do Sol: 18h12

Volume de chuva: 40.36mm

Velocidade do vento: 6.67 km/h

6.67 km/h Fase da Lua: Quarto minguante