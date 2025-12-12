Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sábado (13/12)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
A temperatura mínima para São Paulo é de 18°C, e a máxima de 21°C. A umidade do ar é de 89%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 89%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 18h12
- Volume de chuva: 40.36mm
- Velocidade do vento: 6.67 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 14/12/2025 (Domingo) — Máxima: 24ºC / Mínima: 18ºC 15/12/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 20ºC 16/12/2025 (Terça) — Máxima: 22ºC / Mínima: 18ºC 17/12/2025 (Quarta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 16ºC 18/12/2025 (Quinta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 15ºC
