Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (12/11)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 39%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 39%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.4 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 13/11/2025 (Quinta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 18ºC 14/11/2025 (Sexta) — Máxima: 22ºC / Mínima: 17ºC 15/11/2025 (Sábado) — Máxima: 23ºC / Mínima: 17ºC 16/11/2025 (Domingo) — Máxima: 22ºC / Mínima: 17ºC 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 19ºC
