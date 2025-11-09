Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (10/11)

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (10/11)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 13°C, e a máxima de 22°C. A umidade do ar é de 51%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 51%
  • Nível de nebulosidade: 13%
  • Nascer do Sol: 05h11
  • Pôr do Sol: 18h11
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 5.96 km/h
  • Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  11/11/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 14ºC  12/11/2025 (Quarta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 15ºC  13/11/2025 (Quinta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 18ºC  14/11/2025 (Sexta) — Máxima: 19ºC / Mínima: 17ºC  15/11/2025 (Sábado) — Máxima: 21ºC / Mínima: 17ºC

