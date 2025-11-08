Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta domingo (09/11)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 14°C, e a máxima de 21°C. A umidade do ar é de 57%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 34%.
- Nível de umidade: 57%
- Nível de nebulosidade: 48%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 0.31mm
- Velocidade do vento: 5.99 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 10/11/2025 (Segunda) — Máxima: 22ºC / Mínima: 14ºC 11/11/2025 (Terça) — Máxima: 23ºC / Mínima: 15ºC 12/11/2025 (Quarta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 16ºC 13/11/2025 (Quinta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 19ºC 14/11/2025 (Sexta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 19ºC
