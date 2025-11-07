Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sábado (08/11)

A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 83%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 83%

Nível de nebulosidade: 100%

Nascer do Sol: 05h11

Pôr do Sol: 18h11

Volume de chuva: 19.08mm

Velocidade do vento: 9.43 km/h

9.43 km/h Fase da Lua: Lua cheia