Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sexta (07/11)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 14°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 52%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 99%.
- Nível de umidade: 52%
- Nível de nebulosidade: 88%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 1.93mm
- Velocidade do vento: 4.83 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 08/11/2025 (Sábado) — Máxima: 24ºC / Mínima: 19ºC 09/11/2025 (Domingo) — Máxima: 23ºC / Mínima: 17ºC 10/11/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 16ºC 11/11/2025 (Terça) — Máxima: 24ºC / Mínima: 15ºC 12/11/2025 (Quarta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 16ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente