Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sexta (07/11)

A temperatura mínima para São Paulo é de 14°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 52%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 99%.

Nível de umidade: 52%

52% Nível de nebulosidade: 88%

88% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 1.93mm

1.93mm Velocidade do vento: 4.83 km/h

4.83 km/h Fase da Lua: Lua cheia