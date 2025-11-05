Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quinta (06/11)

A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 22°C. A umidade do ar é de 84%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 84%

84% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 2.39mm

2.39mm Velocidade do vento: 5.75 km/h

5.75 km/h Fase da Lua: Lua cheia