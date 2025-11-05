Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quinta (06/11)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 22°C. A umidade do ar é de 84%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 84%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 2.39mm
- Velocidade do vento: 5.75 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 07/11/2025 (Sexta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 15ºC 08/11/2025 (Sábado) — Máxima: 23ºC / Mínima: 19ºC 09/11/2025 (Domingo) — Máxima: 19ºC / Mínima: 15ºC 10/11/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 15ºC 11/11/2025 (Terça) — Máxima: 23ºC / Mínima: 15ºC
