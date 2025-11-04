Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (05/11)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 41%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 51%.
- Nível de umidade: 41%
- Nível de nebulosidade: 48%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 6.17 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 06/11/2025 (Quinta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 16ºC 07/11/2025 (Sexta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 15ºC 08/11/2025 (Sábado) — Máxima: 25ºC / Mínima: 17ºC 09/11/2025 (Domingo) — Máxima: 23ºC / Mínima: 15ºC 10/11/2025 (Segunda) — Máxima: 24ºC / Mínima: 14ºC
