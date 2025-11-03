Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (04/11)

A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 67%

67% Nível de nebulosidade: 98%

98% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 3.69mm

3.69mm Velocidade do vento: 3.98 km/h

3.98 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente