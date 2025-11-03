Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (04/11)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 67%
- Nível de nebulosidade: 98%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 3.69mm
- Velocidade do vento: 3.98 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 05/11/2025 (Quarta) — Máxima: 31ºC / Mínima: 19ºC 06/11/2025 (Quinta) — Máxima: 21ºC / Mínima: 15ºC 07/11/2025 (Sexta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 15ºC 08/11/2025 (Sábado) — Máxima: 24ºC / Mínima: 15ºC 09/11/2025 (Domingo) — Máxima: 21ºC / Mínima: 14ºC
