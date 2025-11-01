Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta domingo (02/11)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 22°C. A umidade do ar é de 94%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 94%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 32.77mm
- Velocidade do vento: 6.09 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 03/11/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 16ºC 04/11/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 19ºC 05/11/2025 (Quarta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 19ºC 06/11/2025 (Quinta) — Máxima: 22ºC / Mínima: 16ºC 07/11/2025 (Sexta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 14ºC
