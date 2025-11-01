Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta domingo (02/11)

A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 22°C. A umidade do ar é de 94%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 94%

94% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 32.77mm

32.77mm Velocidade do vento: 6.09 km/h

6.09 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente