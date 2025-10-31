Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sábado (01/11)

A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 66%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 89%.

100% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 18h10

18h10 Volume de chuva: 1.75mm

1.75mm Velocidade do vento: 4.49 km/h

4.49 km/h Fase da Lua: Quarto crescente