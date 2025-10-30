Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sexta (31/10)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 21°C. A umidade do ar é de 77%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 77%
  • Nível de nebulosidade: 100%
  • Nascer do Sol: 05h10
  • Pôr do Sol: 18h10
  • Volume de chuva: 2.38mm
  • Velocidade do vento: 4.85 km/h
  • Fase da Lua: Quarto crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  01/11/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 17ºC  02/11/2025 (Domingo) — Máxima: 19ºC / Mínima: 17ºC  03/11/2025 (Segunda) — Máxima: 25ºC / Mínima: 17ºC  04/11/2025 (Terça) — Máxima: 20ºC / Mínima: 16ºC  05/11/2025 (Quarta) — Máxima: 19ºC / Mínima: 15ºC

