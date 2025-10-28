Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (29/10)

A temperatura mínima para São Paulo é de 16°C, e a máxima de 21°C. A umidade do ar é de 82%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 82%

82% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 18h10

18h10 Volume de chuva: 8.41mm

8.41mm Velocidade do vento: 4.53 km/h

4.53 km/h Fase da Lua: Lua crescente