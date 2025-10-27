Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (28/10)

A temperatura mínima para São Paulo é de 18°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 51%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 51%

51% Nível de nebulosidade: 26%

26% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 18h10

18h10 Volume de chuva: 9.01mm

9.01mm Velocidade do vento: 7 km/h

7 km/h Fase da Lua: Lua crescente