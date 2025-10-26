Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (27/10)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
Tipo Notícia

A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 32%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 32%
  • Nível de nebulosidade: 100%
  • Nascer do Sol: 05h10
  • Pôr do Sol: 18h10
  • Volume de chuva: 0.49mm
  • Velocidade do vento: 7.35 km/h
  • Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  28/10/2025 (Terça) — Máxima: 24ºC / Mínima: 17ºC  29/10/2025 (Quarta) — Máxima: 19ºC / Mínima: 14ºC  30/10/2025 (Quinta) — Máxima: 16ºC / Mínima: 14ºC  31/10/2025 (Sexta) — Máxima: 18ºC / Mínima: 14ºC  01/11/2025 (Sábado) — Máxima: 23ºC / Mínima: 15ºC

