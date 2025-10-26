Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (27/10)

A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 32%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

7.35 km/h Fase da Lua: Lua crescente