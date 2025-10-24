Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sábado (25/10)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 14°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 27%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 27%
- Nível de nebulosidade: 0%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 18h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.24 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 26/10/2025 (Domingo) — Máxima: 33ºC / Mínima: 18ºC 27/10/2025 (Segunda) — Máxima: 19ºC / Mínima: 18ºC 28/10/2025 (Terça) — Máxima: 20ºC / Mínima: 16ºC 29/10/2025 (Quarta) — Máxima: 17ºC / Mínima: 14ºC 30/10/2025 (Quinta) — Máxima: 18ºC / Mínima: 14ºC
