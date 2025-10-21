Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (22/10)

A temperatura mínima para São Paulo é de 11°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 33%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 33%

33% Nível de nebulosidade: 0%

0% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 18h10

18h10 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 6.81 km/h

6.81 km/h Fase da Lua: Lua nova