Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (22/10)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 11°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 33%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 33%
- Nível de nebulosidade: 0%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 18h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 6.81 km/h
- Fase da Lua: Lua nova
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 23/10/2025 (Quinta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 12ºC 24/10/2025 (Sexta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 13ºC 25/10/2025 (Sábado) — Máxima: 31ºC / Mínima: 14ºC 26/10/2025 (Domingo) — Máxima: 31ºC / Mínima: 19ºC 27/10/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 19ºC
