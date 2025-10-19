Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (20/10)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
A temperatura mínima para São Paulo é de 11°C, e a máxima de 16°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 17%.

  • Nível de umidade: 63%
  • Nível de nebulosidade: 91%
  • Nascer do Sol: 05h10
  • Pôr do Sol: 18h10
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 7.2 km/h
  • Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  21/10/2025 (Terça) — Máxima: 21ºC / Mínima: 11ºC  22/10/2025 (Quarta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 11ºC  23/10/2025 (Quinta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 13ºC  24/10/2025 (Sexta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 13ºC  25/10/2025 (Sábado) — Máxima: 31ºC / Mínima: 15ºC

