Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (20/10)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 11°C, e a máxima de 16°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 17%.
- Nível de umidade: 63%
- Nível de nebulosidade: 91%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 18h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 7.2 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 21/10/2025 (Terça) — Máxima: 21ºC / Mínima: 11ºC 22/10/2025 (Quarta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 11ºC 23/10/2025 (Quinta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 13ºC 24/10/2025 (Sexta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 13ºC 25/10/2025 (Sábado) — Máxima: 31ºC / Mínima: 15ºC
