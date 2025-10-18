Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta domingo (19/10)

A temperatura mínima para São Paulo é de 11°C, e a máxima de 16°C. A umidade do ar é de 91%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

