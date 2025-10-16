Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sexta (17/10)

A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 46%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 46%

46% Nível de nebulosidade: 94%

94% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 18h10

18h10 Volume de chuva: 3.02mm

3.02mm Velocidade do vento: 7.9 km/h

7.9 km/h Fase da Lua: Quarto minguante