Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quinta (16/10)

A temperatura mínima para São Paulo é de 16°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 44%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 88%.

Nível de umidade: 44%

44% Nível de nebulosidade: 0%

0% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 18h10

18h10 Volume de chuva: 0.79mm

0.79mm Velocidade do vento: 6.87 km/h

6.87 km/h Fase da Lua: Quarto minguante