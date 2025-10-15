Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quinta (16/10)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 16°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 44%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 88%.
- Nível de umidade: 44%
- Nível de nebulosidade: 0%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 18h10
- Volume de chuva: 0.79mm
- Velocidade do vento: 6.87 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 17/10/2025 (Sexta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 19ºC 18/10/2025 (Sábado) — Máxima: 21ºC / Mínima: 18ºC 19/10/2025 (Domingo) — Máxima: 16ºC / Mínima: 12ºC 20/10/2025 (Segunda) — Máxima: 17ºC / Mínima: 11ºC 21/10/2025 (Terça) — Máxima: 20ºC / Mínima: 11ºC
