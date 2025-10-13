Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (14/10)

A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 61%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 97%.

Nível de umidade: 61%

61% Nível de nebulosidade: 51%

51% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 18h10

18h10 Volume de chuva: 1.27mm

1.27mm Velocidade do vento: 5.77 km/h

5.77 km/h Fase da Lua: Quarto minguante