Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (14/10)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 61%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 97%.
- Nível de umidade: 61%
- Nível de nebulosidade: 51%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 18h10
- Volume de chuva: 1.27mm
- Velocidade do vento: 5.77 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 15/10/2025 (Quarta) — Máxima: 20ºC / Mínima: 17ºC 16/10/2025 (Quinta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 17ºC 17/10/2025 (Sexta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 19ºC 18/10/2025 (Sábado) — Máxima: 24ºC / Mínima: 17ºC 19/10/2025 (Domingo) — Máxima: 16ºC / Mínima: 13ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente