Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (13/10)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 58%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 58%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 18h10
- Volume de chuva: 15.69mm
- Velocidade do vento: 7.64 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 14/10/2025 (Terça) — Máxima: 23ºC / Mínima: 16ºC 15/10/2025 (Quarta) — Máxima: 21ºC / Mínima: 16ºC 16/10/2025 (Quinta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 16ºC 17/10/2025 (Sexta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 19ºC 18/10/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 20ºC
