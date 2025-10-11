Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta domingo (12/10)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 43%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 43%
- Nível de nebulosidade: 34%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 18h10
- Volume de chuva: 6.55mm
- Velocidade do vento: 7.09 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 13/10/2025 (Segunda) — Máxima: 22ºC / Mínima: 18ºC 14/10/2025 (Terça) — Máxima: 24ºC / Mínima: 17ºC 15/10/2025 (Quarta) — Máxima: 18ºC / Mínima: 17ºC 16/10/2025 (Quinta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 17ºC 17/10/2025 (Sexta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 18ºC
