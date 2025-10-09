Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sexta (10/10)

A temperatura mínima para São Paulo é de 14°C, e a máxima de 18°C. A umidade do ar é de 87%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 87%

Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 18h10

18h10 Volume de chuva: 19.88mm

19.88mm Velocidade do vento: 4.51 km/h

4.51 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante