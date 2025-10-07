Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (08/10)

A temperatura mínima para São Paulo é de 14°C, e a máxima de 15°C. A umidade do ar é de 90%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 49%.

Nível de umidade: 90%

Nível de nebulosidade: 100%

Nascer do Sol: 05h10

Pôr do Sol: 18h10

Volume de chuva: 0.26mm

Velocidade do vento: 6.56 km/h

6.56 km/h Fase da Lua: Lua cheia