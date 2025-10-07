Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (08/10)

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (08/10)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 14°C, e a máxima de 15°C. A umidade do ar é de 90%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 49%.

  • Nível de umidade: 90%
  • Nível de nebulosidade: 100%
  • Nascer do Sol: 05h10
  • Pôr do Sol: 18h10
  • Volume de chuva: 0.26mm
  • Velocidade do vento: 6.56 km/h
  • Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  09/10/2025 (Quinta) — Máxima: 18ºC / Mínima: 14ºC  10/10/2025 (Sexta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 15ºC  11/10/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 17ºC  12/10/2025 (Domingo) — Máxima: 31ºC / Mínima: 18ºC  13/10/2025 (Segunda) — Máxima: 26ºC / Mínima: 19ºC

