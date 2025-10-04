Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta domingo (05/10)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 29%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 29%
- Nível de nebulosidade: 0%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 18h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.8 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 06/10/2025 (Segunda) — Máxima: 35ºC / Mínima: 21ºC 07/10/2025 (Terça) — Máxima: 19ºC / Mínima: 14ºC 08/10/2025 (Quarta) — Máxima: 15ºC / Mínima: 13ºC 09/10/2025 (Quinta) — Máxima: 17ºC / Mínima: 12ºC 10/10/2025 (Sexta) — Máxima: 21ºC / Mínima: 12ºC
