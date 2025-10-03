Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sábado (04/10)

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sábado (04/10)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
HG Brasil
HG Brasil
A temperatura mínima para São Paulo é de 18°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 63%
  • Nível de nebulosidade: 94%
  • Nascer do Sol: 05h10
  • Pôr do Sol: 18h10
  • Volume de chuva: 3.03mm
  • Velocidade do vento: 6.12 km/h
  • Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  05/10/2025 (Domingo) — Máxima: 32ºC / Mínima: 18ºC  06/10/2025 (Segunda) — Máxima: 36ºC / Mínima: 22ºC  07/10/2025 (Terça) — Máxima: 20ºC / Mínima: 13ºC  08/10/2025 (Quarta) — Máxima: 14ºC / Mínima: 12ºC  09/10/2025 (Quinta) — Máxima: 18ºC / Mínima: 13ºC

