Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quinta (02/10)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 43%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 88%.
- Nível de umidade: 43%
- Nível de nebulosidade: 61%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 18h10
- Volume de chuva: 0.81mm
- Velocidade do vento: 7.92 km/h
- Fase da Lua: Quarto crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 03/10/2025 (Sexta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 18ºC 04/10/2025 (Sábado) — Máxima: 29ºC / Mínima: 19ºC 05/10/2025 (Domingo) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC 06/10/2025 (Segunda) — Máxima: 34ºC / Mínima: 19ºC 07/10/2025 (Terça) — Máxima: 19ºC / Mínima: 17ºC
