Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (29/09)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
HG Brasil Autor
A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 29%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 29%
  • Nível de nebulosidade: 0%
  • Nascer do Sol: 05h09
  • Pôr do Sol: 18h09
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 5.92 km/h
  • Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  30/09/2025 (Terça) — Máxima: 32ºC / Mínima: 18ºC  01/10/2025 (Quarta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 19ºC  02/10/2025 (Quinta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 18ºC  03/10/2025 (Sexta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 18ºC  04/10/2025 (Sábado) — Máxima: 35ºC / Mínima: 21ºC

