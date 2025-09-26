Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sábado (27/09)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 11°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 46%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 46%
- Nível de nebulosidade: 2%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 18h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.6 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 28/09/2025 (Domingo) — Máxima: 29ºC / Mínima: 12ºC 29/09/2025 (Segunda) — Máxima: 30ºC / Mínima: 19ºC 30/09/2025 (Terça) — Máxima: 31ºC / Mínima: 19ºC 01/10/2025 (Quarta) — Máxima: 32ºC / Mínima: 19ºC 02/10/2025 (Quinta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 19ºC
