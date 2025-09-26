Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sábado (27/09)

A temperatura mínima para São Paulo é de 11°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 46%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 46%

46% Nível de nebulosidade: 2%

2% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 18h09

18h09 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.6 km/h

5.6 km/h Fase da Lua: Lua crescente