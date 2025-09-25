Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sexta (26/09)

A temperatura mínima para São Paulo é de 12°C, e a máxima de 18°C. A umidade do ar é de 54%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 74%.

Nível de umidade: 54%

54% Nível de nebulosidade: 35%

35% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 18h09

18h09 Volume de chuva: 0.62mm

0.62mm Velocidade do vento: 6.3 km/h

6.3 km/h Fase da Lua: Lua crescente