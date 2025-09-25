Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sexta (26/09)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 12°C, e a máxima de 18°C. A umidade do ar é de 54%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 74%.
- Nível de umidade: 54%
- Nível de nebulosidade: 35%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 18h09
- Volume de chuva: 0.62mm
- Velocidade do vento: 6.3 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 27/09/2025 (Sábado) — Máxima: 23ºC / Mínima: 11ºC 28/09/2025 (Domingo) — Máxima: 25ºC / Mínima: 13ºC 29/09/2025 (Segunda) — Máxima: 29ºC / Mínima: 18ºC 30/09/2025 (Terça) — Máxima: 27ºC / Mínima: 17ºC 01/10/2025 (Quarta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 17ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente