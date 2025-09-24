Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quinta (25/09)

A temperatura mínima para São Paulo é de 13°C, e a máxima de 14°C. A umidade do ar é de 92%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 51%.

Nível de umidade: 92%

92% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 18h09

18h09 Volume de chuva: 0.69mm

0.69mm Velocidade do vento: 6.39 km/h

6.39 km/h Fase da Lua: Lua crescente