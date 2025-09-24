Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quinta (25/09)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 13°C, e a máxima de 14°C. A umidade do ar é de 92%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 51%.
- Nível de umidade: 92%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 18h09
- Volume de chuva: 0.69mm
- Velocidade do vento: 6.39 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 26/09/2025 (Sexta) — Máxima: 17ºC / Mínima: 12ºC 27/09/2025 (Sábado) — Máxima: 23ºC / Mínima: 11ºC 28/09/2025 (Domingo) — Máxima: 26ºC / Mínima: 13ºC 29/09/2025 (Segunda) — Máxima: 25ºC / Mínima: 17ºC 30/09/2025 (Terça) — Máxima: 25ºC / Mínima: 15ºC
