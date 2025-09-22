Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (23/09)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 21°C. A umidade do ar é de 60%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 60%
- Nível de nebulosidade: 65%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 18h09
- Volume de chuva: 0.65mm
- Velocidade do vento: 6.33 km/h
- Fase da Lua: Lua nova
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 24/09/2025 (Quarta) — Máxima: 15ºC / Mínima: 13ºC 25/09/2025 (Quinta) — Máxima: 13ºC / Mínima: 12ºC 26/09/2025 (Sexta) — Máxima: 18ºC / Mínima: 12ºC 27/09/2025 (Sábado) — Máxima: 23ºC / Mínima: 11ºC 28/09/2025 (Domingo) — Máxima: 25ºC / Mínima: 12ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente