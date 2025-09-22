Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (23/09)

A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 21°C. A umidade do ar é de 60%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 60%

60% Nível de nebulosidade: 65%

65% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 18h09

18h09 Volume de chuva: 0.65mm

0.65mm Velocidade do vento: 6.33 km/h

6.33 km/h Fase da Lua: Lua nova