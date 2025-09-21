Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (22/09)

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (22/09)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 45%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 45%
  • Nível de nebulosidade: 88%
  • Nascer do Sol: 05h09
  • Pôr do Sol: 18h09
  • Volume de chuva: 20.74mm
  • Velocidade do vento: 11.13 km/h
  • Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  23/09/2025 (Terça) — Máxima: 19ºC / Mínima: 14ºC  24/09/2025 (Quarta) — Máxima: 16ºC / Mínima: 13ºC  25/09/2025 (Quinta) — Máxima: 14ºC / Mínima: 13ºC  26/09/2025 (Sexta) — Máxima: 18ºC / Mínima: 11ºC  27/09/2025 (Sábado) — Máxima: 24ºC / Mínima: 11ºC

