Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (17/09)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 16°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 47%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 47%
- Nível de nebulosidade: 0%
- Nascer do Sol: 06h09
- Pôr do Sol: 18h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.96 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 18/09/2025 (Quinta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 15ºC 19/09/2025 (Sexta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 17ºC 20/09/2025 (Sábado) — Máxima: 34ºC / Mínima: 22ºC 21/09/2025 (Domingo) — Máxima: 36ºC / Mínima: 25ºC 22/09/2025 (Segunda) — Máxima: 35ºC / Mínima: 15ºC
