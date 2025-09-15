Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (16/09)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 16°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 27%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 27%
- Nível de nebulosidade: 19%
- Nascer do Sol: 06h09
- Pôr do Sol: 18h09
- Volume de chuva: 2.3mm
- Velocidade do vento: 7.14 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 17/09/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 16ºC 18/09/2025 (Quinta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 17ºC 19/09/2025 (Sexta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 19ºC 20/09/2025 (Sábado) — Máxima: 33ºC / Mínima: 23ºC 21/09/2025 (Domingo) — Máxima: 37ºC / Mínima: 22ºC
