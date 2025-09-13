Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta domingo (14/09)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 14°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 35%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 35%
- Nível de nebulosidade: 1%
- Nascer do Sol: 06h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 6.77 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 15/09/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 15ºC 16/09/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 18ºC 17/09/2025 (Quarta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 17ºC 18/09/2025 (Quinta) — Máxima: 31ºC / Mínima: 16ºC 19/09/2025 (Sexta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC
