Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sábado (13/09)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 14°C, e a máxima de 21°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.
- Nível de umidade: 48%
- Nível de nebulosidade: 10%
- Nascer do Sol: 06h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0.35mm
- Velocidade do vento: 6.21 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 14/09/2025 (Domingo) — Máxima: 25ºC / Mínima: 14ºC 15/09/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 15ºC 16/09/2025 (Terça) — Máxima: 20ºC / Mínima: 17ºC 17/09/2025 (Quarta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 16ºC 18/09/2025 (Quinta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 16ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente